У США заявили, що передали Україні понад 80% обіцяних снарядів

Після ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України у квітні цього року США поставили в Україну 83% від обіцяних боєприпасів зі складів США, 67% обіцяних спроможностей ППО та 60% вогневих спроможностей. Про це на пресбрифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер, повідомляє Голос Америки.

"Від ухвалення додаткового фінансування до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, обіцяних з наших складів. Зокрема, артилерійські снаряди 155-мм калібру, GMLRS (ракети до HIMARS - ред.), боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо.

Ми також доставили 67% обіцяних інших спроможностей протиповітряної оборони, включаючи ракети до Stinger і HAWK, і виконали 60% наших зобов’язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси 105-мм калібру" , - заявив речник Пентагону.

Він додав, що коли озброєння виділяють зі складів США, Пентагон доставляє його в Україну протягом днів або тижнів. Якщо ж деяке спорядження не доступне негайно через необхідність ремонту, в Міноборони США ремонтують його якомога швидше і відправляють в Україну опісля, сказав Пет Райдер.

В цілому, за словами речника Пентагону, після ухвалення Конгресом додаткового фінансування у квітні, США доставили до України тисячі артилерійських снарядів, тисячі броньованих транспортних засобів, тисячі ракет до HIMARS та протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, сотні ракет до ППО, одну батарею Patriot та десятки інших систем.

"Разом із нашими союзниками та партнерами, ми майже завершили постачання стратегічних систем протиповітряної оборони, які ми зобов’язалися забезпечити на саміті НАТО" , - сказав Пет Райдер.

Також у Пентагоні уточнили, що станом на 12 листопада у США залишається можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 мільярдів.

$7,1 млрд доступні за програмою PDA - з них $4,3 млрд затверджених Конгресом у квітні, і ще $2,8 млрд, які стали доступними після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США.

Ще близько $2.2 млрд доступні для програми USAI, за якою США замовляють озброєння для України у виробників.

"Ми продовжимо надавати допомогу та збираємось використати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії та боротьби з нею" , - заявив речник Міноборони США.

Раніше в Пентагоні зобовʼязались використати усі залишкові кошти для програм з підтримки України до кінця президентського терміну Джо Байдена, який закінчується 20 січня.