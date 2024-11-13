ДПСУ програла апеляцію на торгівельну марку про "Русский военный корабль"

Державна прикордонна служба України програла в суді апеляцію на торгівельну марку з відомим висловом "Русский военный корабль, иди на...". Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.

За його словами, ДПСУ програла апеляцію в суді ЄС щодо реєстрації торгової марки в ЄС знаменитої фрази "Русский военный корабль, иди на...".

Як відзначив Джозвяк, відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) відмовилося зареєструвати таку торгівельну марку в 2023 році.

Як писало видання Politico, команда юристів від імені ДПСУ намагалася переконати EUIPO зареєструвати послання українського прикордонника для російського корабля як торгову марку.

Водночас, на думку європейських правоохоронців у сфері інтелектуальної власності, вислів не відповідає вимогам для того, щоб стати торговою маркою.

Адвокати вперше подали заявку на торгівельну марку 16 березня 2022 року від імені солдата, який вперше вимовив цю фразу, тоді EUIPO заявило, що слоган буде сприйматися як такий, що "суперечить загальноприйнятим принципам моралі".

Щоб обійти звинувачення у спекуляції на війні та з міркувань безпеки, пов'язаних із розголошенням імені солдата, адвокати подали повторну заяву вже від імені ДПСУ, але відомство знову відхилило заявку.

Юристи подали апеляцію в лютому 2023 року, але EUIPO відхилило її в грудні минулого року, стверджуючи, що фраза не має "розрізняльної здатності".

У лютому 2024 року адвокати знову подали апеляцію на відмову.