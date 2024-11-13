У Шостці на Сумщині з вечора відсутнє опалення внаслідок обстрілу
У Шостці на Сумщині тривають відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури, куди були ворожі влучання зранку, опалення у місті обіцяють повернути протягом дня. Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Після нічних обстрілів частина міста Шостка залишається без теплопостачання. Відновлювальні роботи тривають, протягом дня тепло повернеться. Також у Шостці функціонує 83 стаціонарні Пункти незламності", - повідомив Ткаченко.
Він також зазначив, що станом на 13 листопада ситуація з теплопостачанням в Україні є стабільною та контрольованою. Так, в роботу запущено вже 99,2% котелень.
На випадок незначних пошкоджень майже усі підприємства теплокомуненерго мають відповідний запас резервного обладнання та матеріалів, що дає їм можливість оперативного відновлення роботи.
"Найбільш складна ситуація, звісно, на прифронтових територіях, тому ми доклали максимум зусиль для забезпечення цих територій резервним обладнанням. Наразі триває робота зі створення плану підтримки для оперативного реагування на пошкодження енергосистеми та теплопостачання", - додав заступник міністра.