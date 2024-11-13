У Шостці на Сумщині з вечора відсутнє опалення внаслідок обстрілу

У Шостці на Сумщині тривають відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури, куди були ворожі влучання зранку, опалення у місті обіцяють повернути протягом дня. Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Після нічних обстрілів частина міста Шостка залишається без теплопостачання. Відновлювальні роботи тривають, протягом дня тепло повернеться. Також у Шостці функціонує 83 стаціонарні Пункти незламності" , - повідомив Ткаченко.

Він також зазначив, що станом на 13 листопада ситуація з теплопостачанням в Україні є стабільною та контрольованою. Так, в роботу запущено вже 99,2% котелень.

На випадок незначних пошкоджень майже усі підприємства теплокомуненерго мають відповідний запас резервного обладнання та матеріалів, що дає їм можливість оперативного відновлення роботи.