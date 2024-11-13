Сибіга закликав США "прискорити всі важливі рішення" щодо захисту України

Україна потребує покращення захисту зараз, а не пізніше. Україна розраховує прискорити важливі рішення з боку США.﻿ Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед початком переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Як зазначив Сибіга, сьогодні є нагода скоординувати кроки після президентських виборів у США.

"Україна завжди дорожила сильною двопартійною підтримкою. Ми підтримували контакти з обома сторонами та працював як з новообраним президентом, так і з його командою, а також з адміністрацією, що залишилася" , - сказав міністр.

Сибіга підкреслив, що оборону не можна припинити і чекати. Росія щодня бомбить українську критичну інфраструктуру, енергетику, порти, лікарні та школи.

"Нам потрібен кращий захист для наших людей вже зараз, а не пізніше. Нам потрібно прискорити всі важливі рішення. І сьогодні наша розмова буде присвячена саме цим питанням" , - додав він.

За словами глави МЗС, сторони сьогодні обговорять обороноздатність України, зміцнення повітряного щита напередодні зими, євроатлантичні прагнення України та зусилля для досягнення миру.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Брюсселю для обговорення низки питань, зокрема і підтримки України. Він вже зустрівся у штаб-квартирі НАТО з генсеком Альянсу Марком Рютте.

Блінкен пообіцяв зміцнити підтримку України перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Він також наголосив, що відправка військ КНДР для допомоги Росії у війні проти України "вимагає та отримає жорстку відповідь".