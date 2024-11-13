Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон

Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві мовознавиці та політикині Ірини Фаріон у вигляді тримання під вартою 60 діб. З посиланням на Офіс генпрокурора, повідомляє Новое время.

Зазначається, що підозрюваний В’ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою до 12 січня включно.

8 жовтня суд залишив Зінченка під вартою до 17 листопада без можливості внести заставу.

25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві екснардепки від ВО Свобода, публіцистки та мовознавиці Ірини Фаріон, яка померла у Львові після пострілу в неї 19 липня.

26 липня МВС України провело брифінг, на якому розкрило деталі організації та вбивства Фаріон. Правоохоронці розповіли, що затриманому вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, хлопець міг готуватися до наступних убивств. Новою жертвою міг бути нардеп Максим Бужанський.

У межах засідання Галицького районного суду у справі стало відомо, що затриманий — 18-річний уродженець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко.

26 липня Зінченку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Сам він своєї провини не визнає.

2 серпня з ухвали Галицького райсуду Львова стало відомо, що поліція виявила будинок у лісі в урочищі Голоско будинок, яким міг скористатися вбивця Ірини Фаріон.