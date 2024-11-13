Міненерго закликало не "хайпувати" і не "брехати" щодо відключень світла

Відключення світла не повернулися, а обмеження електроенергії для промисловості - тимчасове явище через нештатні ситуації на об'єктах генерації.﻿ Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Економічна правда.

"Жодні відключення не повернулися. Це тимчасове явище. На жаль, об'єкти генерації, які відновлені, можуть ламатися. Це і відбулося. Усі ці поломки будуть усунуті й ситуація нормалізується" , - повідомив він.

Крім того, за словами Галущенка, суттєво впав імпорт електроенергії в Україну.

"Його майже нема. Імпорт сьогодні складав близько 100 МВт" , - додав міністр.

Він зазначив, що міністерство розробило механізми для бізнесу, при якому він імпортує 80% електроенергії, а решту 20% - надає Україна і забезпечує відсутність відключень. Але бізнес ним не користується.

"Нічого драматичного в системі не сталося, весь цей "хайп" і крики навколо того, що все повернулося (відключення світла - ЕП) - брехня. Закликаю довіряти офіційним джерелам" , - підсумував Галущенко.

Нагадаємо, через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.

Впродовж дня 13 листопада діють обмеження електроенергії для промисловості, але ввечері їх скасують.