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ЗМІ дізналися ім'я головного кандидата на посаду спецпосланця по Україні від Трампа

ЗМІ дізналися ім'я головного кандидата на посаду спецпосланця по Україні від Трампа
Фото: IAEA Imagebank

Основним кандидатом на посаду спецпосланця щодо України для проведення переговорів щодо завершення війни від Дональда Трампа є Браян Хук. З посиланням на джерела, повідомляє Дзеркало тижня.

Хук — американський дипломат, юрист і державний службовець. У 2021 році приєднався до Cerberus Capital Management як віце-голова з глобальних інвестицій. Він є ад'юнкт-професором у Санфордській школі публічної політики Університету Дьюка.

З вересня 2018 року по серпень 2020 року працював спеціальним представником США з питань Ірану та старшим радником з питань політики державного секретаря Майка Помпео. Був директором з планування політики при держсекретареві Рексі Тіллерсоні

Нагадаємо, за даними FT, Україна розробляла "План перемоги" з урахуванням можливого приходу до влади Дональда Трампа та його бізнесових поглядів, вказуючи на потенційні ділові угоди, доступ до сировини та розгортання військ. За даними джерел видання, республіканця зацікавили відповідні пункти.

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