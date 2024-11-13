Мінфін та Світовий банк підписали угоди на $750 млн

У середу, 13 листопада, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали три угоди на 750 мільйонів доларів в рамках проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління".﻿ Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів, повідомляє Лівий берег.

“Реалізація проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE) допоможе Уряду України покращити процес управління публічними інвестиціями, зробивши його більш ефективним та прозорим. Це є важливим кроком для подальшого забезпечення потреб відновлення України” , – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

У межах проєкту SURGE Україна та Світовий банк підписали три угоди:

щодо позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму 450 мільйонів доларів із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії;

кредитну угоду на 300 мільйонів зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду Банку;

грантову угоду за інвестиційним компонентом "Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи" (STRONG) на 10 мільйонів від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Очікується, що до кінця року Україна отримає 400 мільйонів доларів.