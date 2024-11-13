У МЗС спростували інформацію ЗМІ про те, що Україна може зробити ядерну зброю

У Міністерстві закордонних справ заперечили оприлюднену в ЗМІ інформацію про те, що Україна може зробити власну ядерну бомбу, якщо США скоротить військову допомогу.﻿﻿ З посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, повідомляє Українська правда.

"Україна віддана Договору про нерозповсюдження ядерної зброї; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру набувати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і повністю прозора для його моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях" , - повідомив Тихий.

Раніше видання Times, з посиланням на начебто доповідну записку, підготовлену для Міністерства оборони України, повідомило, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої американцями на Нагасакі в 1945 році.

Times написав також, що Києву, не маючи часу на будівництво і запуск великих потужностей для збагачення урану, довелося б використовувати плутоній, видобутий з відпрацьованих паливних стрижнів, що раніше застосовували у ядерних реакторах на атомних електростанціях.