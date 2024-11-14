ISW: Солдати КНДР воюють разом з росіянами в Курській області

Розвідки Південної Кореї та США підтвердили участь північнокорейських військових у бойових діях на території Росії, зокрема в Курській області.﻿﻿ Про це йдеться у звіті ISW, повідомляє Українська правда.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила 13 листопада про участь північнокорейських військових у бойових діях на території Росії, після їхньої підготовки та поступового розгортання на полі бою протягом останніх двох тижнів. Підтвердження цього факту також надійшло від американської розвідки.

Мапа: ISW

"Речник Державного департаменту США Ведант Патель під час брифінгу 12 листопада зазначив, що понад 10 тисяч північнокорейських військових розміщені на сході Росії, і більшість із них перемістилися до Курської області, де беруть участь у бойових діях поряд з російськими силами" , – зазначили в ISW.

Ключові висновки