На передовій за добу понад 160 зіткнень, найбільше під Кураховим – Генштаб

Російські війська продовжують тиснути по всій лінії фронту, найгарячіша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках, загалом за минулу Сили оборони відбивали 161 ворожу атаку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 14 листопада, повідомляє Українська правда.

"Учора (13 листопада – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 100 авіаційних ударів, зокрема скинув 179 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 4 840 обстрілів, з них 124 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1 677 дронів-камікадзе" , – йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку росіяни 8 разів проводили наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 8 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів.

На Краматорському напрямку відбулось 1 боєзіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбники 7 разів намагалися просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 40 атак окупантів. Росіяни намагалися просунутись неподалік Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки.

На Курахівському напрямку окупанти 45 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі в районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівка, Кремінна Балка, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка.

На Времівському напрямку захисники зупинили 10 ворожих атак в районах населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка.

На Оріхівському напрямку російські підрозділи 3 рази намагались просунутись в напрямках Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку загарбники 5 разів атакували позиції українських військ. У Генштабі наголосили, що ці атаки успіху не мали.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де росіяни за минулу добу завдали 28 авіаударів, застосувавши 40 керованих авіабомб. Також українські захисники відбили 13 ворожих атак.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ, 1 – по пункту управління і 2 – по артилерійських системах росіян. Крім того, авіація уразила ще один важливий об’єкт окупантів, підсумували у Генштабі.