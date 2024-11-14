Зеленський доручив підготувати щорічне послання до парламенту

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати щорічне послання до Верховної Ради. Проєкт ﻿повинен бути готовий до 1 грудня.﻿ Про це йдеться у розпорядженні №130, опублікованому на сайті Офісу президента, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зеленський доручив створити робочу групу з підготовки проєкту щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Очолить робочу групу керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Методичне та наукове забезпечення покладено на Олександра Богомолова - директора Національного інституту стратегічних досліджень, якого призначено заступником керівника робочої групи.

Також до складу групи увійшли заступники керівника ОП Ірина Верещук, Ігор Жовква, Олена Ковальська, Роман Машовець, Віктор Микита, Ірина Мудра та Олег Татаров, а також радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин та керівник Державного управління справами Ігор Лисий.

Робоча група повинна за місяць визначитися зі структурою та графіком підготовки проєкту, змістом необхідних матеріалів та до 1 грудня 2024 року підготувати і подати на розгляд проєкт.

Нагадаємо, щорічно президент України звертається з посланням до парламенту. Глава держави викладає свою позицію з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики або важливі рішення, прийняті ним.

Щорічне послання президента за звичайних обставин проголошується до 31 березня поточного року. Востаннє Зеленський звертався до Ради з посланням у грудні 2022 року.