Світовий банк планує профінансувати кліматичні проєкти на 150 млрд доларів

Світовий банк планує виділити 150 млрд дол. на фінансування кліматичних проєктів упродовж найближчих десяти років. Про це у четвер на конференції ООН зі змін клімату COP29 в Баку сказав віцепрезидент Світового банку з питань сталого розвитку Юрген Фогель, повідомляє Укрінформ.

"Світовий банк планує виділити 150 мільярдів доларів США на фінансування кліматичних проєктів упродовж найближчих 10 років. Країнам, що розвиваються, потрібно до 2030 року щорічно 2,4 трильйона доларів для скорочення викидів вуглекислого газу та підготовки до майбутніх ризиків. Країни, люди, економіки та компанії переживають важкі часи. Тому нам потрібно діяти. Це може бути моїм посланням від імені Світового банку" , – сказав він.

За словами Фогеля, минулого року Світовий банк виділив країнам, що розвиваються, 43 млрд дол.