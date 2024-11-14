Лавров скаржиться на проблеми із заправкою літака у "дружніх країнах" через санкції

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився, що у нього виникли проблеми з обслуговуванням літака через санкції і "дружні" країни відмовляються заправляти закріплений за ним борт.﻿﻿ Про це пише The Moscow Times, повідомляє Українська правда.

Лавров заявив, що "дружні" країни відмовляються заправляти закріплений за ним борт і краще здійснювати перельоти на Іл-96.

За словами російського міністра, у 2023 році, коли він вирушив до ПАР представляти правителя РФ Володимира Путіна на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі, була "ціла історія" з тим, щоб повернутися назад.

"Тому що, виявляється, там практично всі компанії, які здійснюють заправку авіаційним паливом, вони не належать країні" , – зазначив Лавров.

Він додав, що аналогічна проблема виникла під час його візиту до Бразилії. Тоді Лаврову довелося летіти на зустріч із президентом Луїсом Лулою да Сілвою на літаку свого колеги Мауро Вієйри.

Він поскаржився, що "неможливо було заправитися" і така ситуація "дратує".

На думку Лаврова, "дружні" країни певний час будуть "змушені боятися" вторинних санкцій, зокрема тому, що в деяких таких державах досі зберігається "неоколоніалізм".