Росіяни поскаржилися на удар по військовому об'єкту у Бєлгороді
Збройні сили України у четвер, 14 листопада, нібито завдали удару по військовому об'єкту у російському місті Бєлгород, кілька строковиків отримали поранення. Про це пише місцеве видання "Пепел", повідомляє Ділова столиця.
ЗСУ завдали ракетного удару по одному з майданчиків із військовою технікою, розташованому на вулиці Садова.
За даними росЗМІ, унаслідок атаки поранення могли отримати кілька солдатів строкової служби. Ракета влучила в дах однієї з будівель на території майданчика, де стоїть кілька військових "Уралів".
"Також військову техніку видно на супутникових знімках території цього майданчика", — повідомляють у виданні, додаючи, що медіа Бєлгорода спочатку опублікували фото з "прильотом", на якому було видно військову техніку, але потім його було обрізано.
Незабаром фотографії і зовсім були видалені.
Повідомляється, що удар ЗСУ по військовому об'єкту був цілеспрямований.