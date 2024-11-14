Росіяни поскаржилися на удар по військовому об'єкту у Бєлгороді

Збройні сили України у четвер, 14 листопада, нібито завдали удару по військовому об'єкту у російському місті Бєлгород, кілька строковиків отримали поранення.﻿ Про це пише місцеве видання "Пепел", повідомляє Ділова столиця.

ЗСУ завдали ракетного удару по одному з майданчиків із військовою технікою, розташованому на вулиці Садова.

За даними росЗМІ, унаслідок атаки поранення могли отримати кілька солдатів строкової служби. Ракета влучила в дах однієї з будівель на території майданчика, де стоїть кілька військових "Уралів".

"Також військову техніку видно на супутникових знімках території цього майданчика" , — повідомляють у виданні, додаючи, що медіа Бєлгорода спочатку опублікували фото з "прильотом", на якому було видно військову техніку, але потім його було обрізано.

Незабаром фотографії і зовсім були видалені.

Повідомляється, що удар ЗСУ по військовому об'єкту був цілеспрямований.