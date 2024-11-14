Росія отримала від Північної кореї нестандартні артсистеми - ЗМІ

Північна Корея, ймовірно, передала Росії 170-мм самохідні артилерійські установки M-1989 Koksan, повідомляє Defense Express.

Про це свідчать відео з соціальних мереж, на яких видно перевезення як мінімум однієї північнокорейської САУ залізничним транспортом, найбільш ймовірно, на території Росії.

Орієнтовна кількість наявних у північнокорейського режиму САУ M-1989 Koksan невідома.

Зазначається, що в середині жовтня 2024 року з'явилося повідомленні про те, що російські військові ймовірно таки почали освоювати північнокорейські САУ неназваного типу на базі Вищого артилерійського командного училища (ВАКУ) в Саратові.

Характеристики САУ M-1989 Koksan: дальність стрільби до 40 км за умови використання стандартного снаряду, до 60 км – за умови використання активно-реактивного снаряду, темп стрільби – 2 постріли на 5 хвилин, калібр — нестандартні для армії РФ 170 мм.