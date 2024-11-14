В ОП прокоментували неоднозначні кадрові рішення Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп у питанні своєї команди виходить з американських інтересів. Україні необхідно буде працювати з новою адміністрацією.﻿ З посиланням на коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Трамп формує команду для американців з американців, тому він виходить з інтересів своєї країни" , - наголосив Подоляк.

За його словами, необхідно пам'ятати про те, що заяви, які роблять у політичному процесі, та заяви, які роблять на тій чи іншій посаді, це дві різні речі. При цьому ключовим суб'єктом залишається сам Трамп.

Подоляк вважає, що Україні необхідно наполегливо продовжувати контакт з тими людьми у новій адміністрації Трампа, які "дивляться інакше" на певні проблеми.

"Наше з вами завдання - це чітко пояснювати свою суб'єктність... Чи це буде важко? Так. Чи буде якийсь опір? Можливо. А може бути підтримка, якщо ми правильно розставимо акценти" , - припустив радник керівника ОП.

Нагадаємо, за останні кілька днів Трамп оголосив більшість кандидатів у свою адміністрацію. Частина з них відома своєю критикою допомоги Україні, деякі навіть наполегливо вірять у російську пропаганду.

Зокрема, Трамп хоче, щоб секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США стала Крісті Ноем. Вона називала американську допомогу Україні стратегічною помилкою, оскільки нібито це зближує Росію з Китаєм.

При цьому посаду директора Національної розвідки при Трампі може обійняти Тулсі Габбард. Вона стверджувала, що в Україні нібито є 25 небезпечних біолабораторій.