Дослідження Top Lead показало, які області України найбільш заміновані

Війна Росії проти України перетворила значну частину нашої країни на мінне поле. Згідно з дослідженням, проведеним агенцією Top Lead, 30% території України потребують обстеження щодо мінування. Це площа, яка дорівнює двом територіям Азербайджану або чотирьом Швейцаріям, повідомляє Ліга.net.

За даними ДСНС, з 24 лютого 2022 року до 26 серпня 2024 року підрозділами ДСНС та Міноборони України знешкоджено 913 800 вибухонебезпечних предметів та обстежено 460 800 га територій.

Інфографіка: Top Lead

Найбільше вибухонебезпечних предметів знешкоджено підрозділами ДСНС та Міноборони у Харківській та Херсонській областях — 201 800 та 166 000 одиниць відповідно. Далі йдуть Київська (135 300), Чернігівська (84 100) та Хмельницька (83 700) області.

Найменше розмінувань відбулося в Чернівецькій та Луганській областях — близько 100 одиниць.

Масштабне мінування становить серйозну загрозу не лише для людей, а й для довкілля. Міни ускладнюють відновлення екосистем, перешкоджають сільськогосподарській діяльності та роблять небезпечним перебування на природних територіях.

Розмінування України — це довготривалий і ресурсоємний процес, який потребуватиме міжнародної допомоги і співпраці та може тривати десятиліттями після закінчення війни.