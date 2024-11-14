Суддя Волков відсудив у держави 14 млн грн зарплати

Суддя Верховного Суду України Олександр Волков відсудив з утвореного в результаті судової реформи нового Верховного Суду заборгованість по заробітній платі у розмірі 14 млн 128 тис. грн за 2021 - 2023 роки, коли він фактично не здійснював правосуддя, повідомляє Укрінформ.

Відповідне рішення 27 грудня 2023 року ухвалив Київський окружний адміністративний суд, а Шостий апеляційний адміністративний суд 17 вересня 2024 року залишив без змін. Цю інформацію у коментарі підтвердив і сам Олександр Волков.

У позові до Верховного Суду і Верховного Суду України позивач просив зобов'язати ВСУ здійснити перерахунок суддівської винагороди за 2023 рік та вихідної допомоги при звільненні; стягнути з ВС заборгованість з виплати заробітної плати за 2021, 2022 роки у сумі 9 281 327 грн, середній заробіток за весь час затримки розрахунку при звільненні з посади судді у розмірі 2 353 494 грн, заборгованість із виплати заробітної плати за період з 1 січня 2023 року до 2 березня 2023 року та вихідної допомоги при звільненні у сумі 798 198 грн, а також 1 147 410 грн вихідної допомоги при звільненні і 528 072 грн компенсації за невикористану відпустку.

Позивач Волков заявив, що Верховний Суд України не надав та не здійснив перерахунок щомісячної суддівської винагороди за 2023 рік та вихідної допомоги, внаслідок чого порушив його права на отримання належного розміру вихідної допомоги та суддівської винагороди. ﻿ Він також просив виплатити заборгованості із зарплати за 2021, 2022 і 2023 роки.

На обґрунтування позову був наданий лист Міністерства фінансів, у якому йшлося, що у законах про держбюджет на 2018-2023 роки передбачено норму, згідно з якою утримання суддів ВСУ та працівників його апарату здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених Верховному Суду, а питання визначення обсягу видатків на сплату суддівської винагороди суддям ВСУ належить до компетенції Верховного Суду.

У мотивувальній частині рішення йдеться, що при його ухваленні суд узяв до уваги рішення Конституційного Суду від 18 лютого 2020 року, яким було визнано неконституційним ліквідацію Верховного Суду України внаслідок судової реформи 2016 року, а також перейменування Верховного Суду України у Верховний Суд без переведення суддів.

Верховний Суд подав касацію на рішення про виплату Волкову компенсації у 14 млн 148 тис. грн. Касаційний адміністративний суд у складі ВС іще не призначив дату розгляду скарги.

У коментарі Укрінформу Волков підтвердив, що був позивачем у цій справі. За його словами, подібні позови про виплату компенсацій подали іще троє суддів Верховного Суду України.

На прохання пояснити мотиви цього позову Волков сказав: «Мені не давали здійснювати правосуддя, і це вина держави. Цьому оцінку уже дав ЄСПЛ, що держава Україна в особі державних органів, Верховного Суду усунула суддів від можливості продовжувати здійснювати правосуддя. Верховний Суд України у 2016 році був перейменований у Верховний Суд. І те, що суддів Верховного Суду України, які прослужили багато років, не допустили до здійснення правосуддя, за це держава Україна понесла відповідальність перед європейською спільнотою. На жаль, ініціатори цього в Україні не понесли ніякої відповідальності».

Як повідомлялося, внаслідок судової реформи 2016 року було передбачено створення Верховного Суду замість Верховного Суду України.

До нового суду суддів обирали на відкритому конкурсі за участю міжнародних експертів. Верховний Суд запрацював 15 грудня 2017 року. Суддям ВС також суттєво підняли заробітні плати - до 300 тис. грн.

Водночас судді Верховного Суду України, які не захотіли взяти участь у конкурсі на посади у новоствореному Верховному Суді, подали позов до ЄСПЛ, а також подання до Конституційного Суду, у яких оскаржили ліквідацію ВСУ.

При цьому судді ВСУ, які уже не здійснювали правосуддя, продовжували отримувати заробітні плати, які передбачені для суддів ВСУ у розмірі 50-80 тис. грн.

18 лютого 2020 року Конституційний Суд визнав ліквідацію ВСУ неконституційною і зобов’язав парламент привести законодавство у відповідність до свого рішення.

22 липня 2021 року ЄСПЛ у справі №11423/19 "Гуменюк та інші проти України" також зробив висновок, що ліквідація Верховного Суду України під час судової реформи у 2016 році була незаконною.

21 листопада 2023 року Верховна Рада на виконання рішення КСУ ухвалила закон щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України.

Після цього на початку 2024 року до штату ВС зарахували суддів ВСУ Богдана Пошву, Олега Кривенду, Анатолія Ємця, Тетяну Жайворонок і Віктора Школярова. Інші судді ВСУ на цей час уже подали у відставку.

Зокрема, суддя Волков був звільнений у відставку з посади судді ВСУ 23 лютого 2023 року. Однак він оскаржив це рішення і був звільнений у квітні 2024 року уже як суддя ВС.