У РФ заочно засудили бійців РДК до довічного ув'язнення

У Росії заочно засудили до довічного позбавлення волі у справі про вторгнення до Брянської області командира РДК Дениса Капустіна та чотирьох бійців.﻿﻿ З посиланням на пропагандистське російське агенство "РИА новости", "Медуза", повідомляє Українська правда.

Другий Західний окружний військовий суд призначив довічне ув'язнення п'ятьом учасникам "Російського добровольчого корпусу" (РДК), що воює на боці ЗСУ, у кримінальній справі про вторгнення в Брянську область. Вирок винесли заочно.

Капустіна оштрафували на 2,5 мільйона рублів. Обвинуваченими у справі також є Олександр Галанов, Антон Зирянов, Кирило Канахін та Олексій Огурцов – їм суд також призначив довічне позбавлення волі зі штрафами у розмірі два мільйони рублів кожному.

Для Дениса Капустіна та Кирила Канахіна – це вже другий довічний термін у Росії. До цього вони вже були заочно засуджені у справі про держзраду.