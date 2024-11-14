Нові санкції ЄС будуть проти російського "тіньового флоту" - Bloomberg

Європейський Союз працює над новим, 15-м пакетом санкцій проти Росії, який буде насамперед спрямований проти так званого "тіньового флоту" танкерів, які Москва використовує для доставки своєї нафти на ринок.﻿ Про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела, повідомляє Європейська правда.

Новий пакет санкцій ЄС, за даними Bloomberg, може бути затверджений до кінця року. Він міститиме заходи проти "тіньового флоту", а також осіб, причетних до незаконної торгівлі російською нафтою.

Євросоюз додатково працює над ширшим пакетом санкцій, який сподівається ухвалити на початку 2025 року – можливо, до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, – коли головування в ЄС перейде від Угорщини до Польщі, пише агентство.

До цих санкцій можуть увійти подальші торговельні обмеження, а також підвищення тарифів на російські сільськогосподарські товари. Деякі країни ЄС також пропонують обмеження на торгівлю російським скрапленим газом, йдеться в матеріалі.

В останні місяці ЄС стає дедалі важче отримати схвалення пакетів санкцій, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето під час переговорів. Останній, 14-ий пакет санкцій, був запроваджений у червні 2024 року.

У жовтні глава МЗС України Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції і експортний контроль після того, як експертиза виявила свіжовироблені західні компоненти у ракеті КНДР, яку збили в Україні.