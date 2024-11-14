Зеленський представить українцям внутрішній План стійкості

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внутрішній план України, який розробляють, буде складатися з 10 пунктів, його представлять наступного тижня.﻿﻿ З посиланням на вечірнє звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня (внутрішнього Плану – ред.), і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково" , - сказав президент.

Він зазначив, що йдеться про те¸ як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. Заради того, щоб ми мали право на це слово – "перемога".

"Ми всі – кожен українець, кожна українка. Мільйони людей, які мріють про завершення цієї війни справедливо для України й працюють заради цього, воюють заради цього" , - сказав президент.

За словами Зеленського, у четвер був опрацьований пункт внутрішнього Плану щодо безпеки – безпеки в усій нашій країні, у кожній області, у кожній громаді.

"Це основа. Безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Хороші напрацювання є в Міністерства внутрішніх справ, у Служби безпеки України. Все обов’язково впровадимо. Вже опрацювали пункти, зокрема, щодо енергетики – детально все підготовлено – і щодо зброї: нашого виробництва, нашої співпраці з партнерами" , - розповів очільник держави.

Також був опрацьований пункт щодо культурного суверенітету, культурної спадщини України, сучасної культури, і культурної дипломатії, виробництва українського контенту.