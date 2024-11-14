Бухарест проситиме у Києва та Кишинева дані щодо заборони в'їзду лідера ультраправих - ЗМІ

Служба зовнішньої розвідки Румунії попросить Україну та Молдову розсекретити документи про заборону в'їзду в країни лідера ультраправої партії AUR Джордже Сіміона. Мета - з'ясувати, чи є докази того, що Сіміон міг зустрічатися з офіцерами російського ГРУ. З посиланням на Digi24, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що він обговорив з головою Служби зовнішньої розвідки питання про те, щоб звернутися до України та Молдови з проханням розсекретити документи про Джордже Сіміона та причини, через які голова AUR, кандидат на президентських виборах, є персоною нон грата в обох державах.

Тоді б, за словами, прем'єра, вони побачили, чи може Румунія оприлюднити цю інформацію.

Зазначається, що скандал розпочався із заяви голови Комісії з питань розвідки в парламенті Йоана Кіртеша, який заявив, що в цих документах є "звинувачення і чіткі докази" того, що Сіміон мав зустрічі з офіцерами ГРУ.

Кандидат від Націонал-консервативної партії Румунії на президентських виборах, депутат Європарламенту Крістіан Терхеш також заявив, що існують записи українських служб з серії зустрічей, які Сіміон нібито мав, особливо в Чернівецькій області, з людьми, які належали до різних російських розвідувальних служб.

Кандидат у президенти від AUR заперечив зустрічі з представниками російських спецслужб і заявив, що зніметься з перегонів, якщо в публічному просторі з'являться його зображення з офіцерами ГРУ.

Кандидати в президенти Ніколає Чуке і Мірча Джоане звернулися до прем'єр-міністра з проханням опублікувати документи, а Чолаку попросив Кіртеша піти у відставку через нібито втручання у виборчу кампанію з використанням розвідувальних даних.

Він також заявив, що не отримував інформації про те, що Сіміон був російським шпигуном або зустрічався з російськими агентами.