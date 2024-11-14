США ще не змінили позицію щодо ударів України вглиб РФ - Держдеп

Політика США щодо далекобійних ударів вглиб Росії поки не змінилася. Адміністрація зберігає позицію щодо обмеженого застосування Україною зброї, заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател. З посиланням на брифінг для преси, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"У мене немає оголошень жодних змін у політиці" , - зауважив представник Держдепу.

Він також поінформував, що державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Брюсселі, продовжує обговорювати із союзниками й партнерами реакцію на залучення Росією військ КНДР у війні проти України.

За його словами, участь Північної Кореї у цій війні викликає велике занепокоєння не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що наразі адміністрація США зберігає позицію щодо обмеженого застосування Україною далекобійної зброї по цілях вглиб Росії та продовжує консультації із союзниками щодо реагування на присутність військ КНДР у війні РФ проти України.

Зауважимо, що вчора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по території Росії. За словами міністра, є "стриманий оптимізм" щодо цього питання.

Нещодавно у Пентагоні назвали ще одну причину, чому США забороняють Україні бити ATACMS.