Генштаб: За добу 138 боїв, половина на Покровському та Курахівському напрямках

Від початку доби 14 листопада на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.﻿﻿ З посиланням на дані Генштабу станом на 22:00 14 листопада, повідомляє Українська правда.

"Російські загарбники завдали по території України 45 авіаударів, скинули 87 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 400 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку противник чотири рази марно штурмував позиції наших підрозділів у районі Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі десять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку за підтримки авіації ворог штурмував наші позиції поблизу Предтечиного.

Завдаючи авіаційних ударів на Торецькому напрямку, росіяни десять разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка. Наші захисники зупинили 18 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Курахівському напрямку ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще стільки ж – досі продовжуються.

На Времівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка.

На Оріхівському напрямку війська загарбників два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири невдалих штурми позиції українських воїнів здійснив агресор протягом дня.