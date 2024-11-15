Обстріл Одеси 14 листопада: загинула жінка, 10 поранених

Внаслідок масованого комбінованого ворожого удару по Одесі кількість поранених зросла до 10, серед яких двоє дітей, повідомляє Українська правда.

"Ввечері 14 листопада наше місто зазнало масованого комбінованого ворожого удару. Внаслідок цього загинула жінка, пораненим надається необхідна медична допомога. Наразі відомо про 8 постраждалих" , – повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов.

За словами Труханова, пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, система теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади.

Мер Одеси додав, що на місцях працюють оперативні служби та загін добровольців Департаменту муніципальної безпеки.

Також теплопостачальники працюють над усуненням наслідків атаки.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що серед постраждалих є 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеня важкості в лікарні.

Також, за словами Кіпера, серед постраждалих дорослих 22-річний хлопець у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеня важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області. Їм надається вся необхідна допомога.

"Внаслідок вечірньої атаки: зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті Одеси, сталося загоряння квартир, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

Через ворожий обстріл також пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинено, проводяться ремонтні роботи" , – повідомив очільник Одеської ОВА.

Уночі ДСНС повідомила про 10 постраждалих, серед яких дві дитини.

У повідомленні надзвичайники зазначили, що в Одесі внаслідок чергового російського удару пошкоджені житлові будинки, автівки, церква, навчальний заклад. За шістьма різними адресами спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.