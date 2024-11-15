Трамп знову висловився про війну в Україні: Це має припинитися

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що його адміністрація зосередиться на війні Росії проти України.﻿﻿ Трампа цитує CNN, повідомляє Українська правда.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Це (війна – ред.) має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися", – сказав він.

Видання зазначає, що під час заходу у Флориді Трамп висловив жаль з приводу смертей через війну, "незалежно від того, чи це солдати", чи люди, які "перебувають у містах".

"Ми будемо працювати над цим", – сказав обраний президент США.

Раніше Трамп, який уже оголосивши свою перемогу на виборах, заявив, що планує покласти край війнам у світі.