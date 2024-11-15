ISW: РФ очікують значні економічні виклики у 2025 році

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що економіку Росії, ймовірно, чекають значні виклики, пов’язані з війною в Україні та західними санкціями, повідомляє Українська правда.

Економічна політика Кремля вказує на те, що російська економіка, ймовірно, зіштовхнеться зі значними викликами у 2025 році, і що правитель Росії Володимир Путін стурбований економічною стабільністю Росії в довгостроковій перспективі.

Нещодавно Кремль ухвалив низку заходів, спрямованих на скорочення державних витрат на лікування поранених російських військовослужбовців, боротьбу з інфляцією та вирішення довгострокових демографічних проблем, таких як низька народжуваність і дефіцит робочої сили.

Ця політика демонструє, що російська економіка не настільки стійка до західних санкцій, монетарних обмежень і витрат на військові дії, як це намагається представити російська влада.

"Ця політика також демонструє, що Кремль не зможе підтримувати затяжну війну роками і десятиліттями, захищаючи російське суспільство від економічних викликів.

Послідовна західна та міжнародна підтримка опору України на полі бою ще більше загострить економічні проблеми Росії" , – йдеться у звіті ISW.

Путін змінив компенсації, обіцяні російським військовослужбовцям, пораненим під час бойових дій в Україні, що є чітким показником того, що Кремль намагається скоротити зростаючі короткострокові і довгострокові витрати на війну і відновити баланс у російській економіці.

13 листопада Путін підписав указ, який обмежив одноразові виплати в розмірі трьох мільйонів рублів лише для військовослужбовців, які отримали серйозні поранення в бою, запропонувавши лише один мільйон рублів для легкопоранених військовослужбовців і 100 000 рублів для військовослужбовців, які зазнали легких поранень на полі бою.

Указ викликав значну реакцію з боку російської ультранаціоналістичної спільноти блогерів, і 14 листопада Путін спробував заспокоїти цю спільноту, збільшивши одноразові виплати до чотирьох мільйонів рублів, але, як і раніше, лише для російських військовослужбовців, які отримали важкі поранення на полі бою, що призвели до інвалідності.

"Фінансові стимули стали ключовим елементом призовної кампанії російської армії та зусиль щодо утримання особового складу протягом останніх майже трьох років, і скасування таких стимулів вказує на те, що ця система стає економічно нежиттєздатною для Кремля" , – зазначили в ISW.

За повідомленнями, зусилля Кремля по боротьбі з інфляцією і високими процентними ставками також впливають на розширення російської оборонно-промислової бази (ОПБ) і перспективи мобілізації економіки.

За такої монетарної політики російський ОПК навряд чи зможе досягти рівня виробництва, необхідного для заміщення втрат російських озброєнь.

Ключові висновки ISW за 14 листопада