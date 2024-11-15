ППО збила 25 "Шахедів" та одну ракету – Повітряні сили

У ніч на 15 листопада російські війська вдарили по Одещині ракетами, а також запустили по Україні безпілотники Shahed. Сили протиповітряної оборони збили одну керовану авіаційну ракету та 25 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря. 29 безпілотників Shahed окупанти запустили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Станом на 08.30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25-ти ударних БпЛА. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях" , – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно жителів.