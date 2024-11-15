ППО збила 25 "Шахедів" та одну ракету – Повітряні сили
У ніч на 15 листопада російські війська вдарили по Одещині ракетами, а також запустили по Україні безпілотники Shahed. Сили протиповітряної оборони збили одну керовану авіаційну ракету та 25 "Шахедів".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом окупанти вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря. 29 безпілотників Shahed окупанти запустили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"Станом на 08.30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25-ти ударних БпЛА. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно жителів.