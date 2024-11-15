Кім Чен Ин наказав запустити масове виробництво північнокорейських дронів-камікадзе – ЗМІ
Північнокореський диктатор Кім Чен Ин нещодавно віддав наказ про масове виробництво дронів-смертників на фоні "стратегічного партнерства" з Росією. Про це пише Sky News з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї, повідомляє Українська правда.
Повідомляється, що Кім Чен Ин наголосив на необхідності якомога швидше побудувати систему серійного виробництва і перейти до повномасштабного масового виробництва безпылотників.
За даними НАТО, Росія надсилає ракетні технології до Північної Кореї в обмін на військову допомогу.
Перед цим правитель Росії Володимир Путін підписав закон про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство між РФ і КНДР". Також Північна Корея ратифікувала цей договір.
За останніми даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, північнокорейські військові, яких раніше відправили до Росію, перебувають в Курській області і "вже ведуть бойові дії" проти України.