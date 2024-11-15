До України прибув заступник держсекретаря США та спецпредставник з економічного відновлення

До Києва прибув заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США), виконувач обов'язків спеціального представника США з питань економічного відновлення України Річард Верму. Востаннє він відвідував країну на початку вересня.﻿ Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Економічне відновлення України відкриває двері для інвестицій американського бізнесу в майбутнє України та партнерство в обороні, технологіях й інших сферах, що принесе користь обом нашим країнам" , - пише посольство Штатів в Україні.

Допомога США Україні

Штати відіграють ключову роль у підтримці України під час повномасштабної війни, надаючи значну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. З початку вторгнення Росії в лютому 2022 року США передали сучасне озброєння, включаючи артилерію, системи протиповітряної оборони, бронетехніку та боєприпаси, що суттєво посилило обороноздатність української армії. Крім цього, американська сторона здійснює навчання українських військових, допомагаючи їм опановувати новітні військові технології.

Окрім військової допомоги, Сполучені Штати активно підтримують економічно, виділяючи кошти на стабілізацію економіки, відновлення критичної інфраструктури та допомогу внутрішньо переміщеним особам.