СБУ затримала підполковника Сил спецоперацій, який передавав інформацію Росії

Служба безпеки України за сприяння головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського затримала агента, який передавав ворогу плани спецоперацій Сил оборони у російському тилу, повідомляє Укрінформ.

Військова контррозвідка та слідчі СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ і командувача Сил спеціальних операцій затримали "розконсервованого" агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).

Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого росіяни завербували ще до початку повномасштабної війни.

Навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання: передавати плани бойових операцій Сил оборони у тилу ворога.

Найбільше росіян цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для виконання ворожого завдання "кріт" використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння й цілі.

Загарбники планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Також агент передавав російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

У результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його.

Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії, з якими він підтримував зв’язок.

Під час обшуків у затриманого вилучили засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили спільно зі слідчими Одеського управління СБУ за процесуального керівництва прокуратури.

Командування Сил спецоперацій підтвердило інформацію, опубліковану Службою безпеки України щодо затримання "крота" російського ГРУ, який передав плани спецоперацій в тилу ворога на тимчасово захоплегих територіях України.

Зазначається, що командуванню було відомо про слідчі дії щодо даного військовослужбовця. Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України всебічно сприяло затриманню підполковника Сил спецоперацій - агента російського ГРУ.