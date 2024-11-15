Якщо новообраному президенту США Дональду Трампу вдасться укласти мирну угоду і завершити війну в Україні, він, швидше за все, не отримає за це подяки — навіть попри те, що він звільнить західні держави від їхніх порожніх обіцянок і від програшної війни, вважає Джеймі Деттмер, редактор думок в Politico Europe, повідомляє Дзеркало тижня.

Редактор зазначає, що деякі європейські чиновники — й навіть у Києві, — потай відчувають полегшення від перспективи, що Трамп покладе край війні.

Зрештою, якщо він досягне успіху, європейські лідери та американські яструби матимуть алібі, а український президент Володимир Зеленський матиме прикриття від ймовірних розлючених українських солдатів на передовій. Усі вони звинувачуватимуть Трампа в невиконаних обіцянках, у втраті Донбасу і продовженні анексії Криму — адже саме це потрібно для укладення угоди.

Це, а також домовленість про те, що Україна не буде вступати до НАТО й залишиться нейтральною — буде твердою поступкою, якої вимагатиме Москва. Дехто називає це жахливою угодою. Так воно і є, вважає редактор.

"Насправді, це підірве довіру до Заходу, і дуже шкода, що ми опинилися там, де опинилися. Але якщо десятиліттями скорочувати збройні сили і виробництво зброї, не проводити обов'язкових червоних ліній і не ставити важливих запитань, перш ніж давати обіцянки або з'ясовувати, що для цього буде потрібно, то саме це і станеться" , — додає Деттмер.

Звісно, це також означає, що агресивні дії Владіміра Путіна будуть винагороджені, що не буде жодної відповідальності за поведінку його армії або незаконні, огидні депортації з окупованих частин України до Росії. Вісь автократів буде натхненна в рішучості знищити старий світовий порядок.

Деттмер стверджує, що іншої альтернативи немає. Якщо не буде "вічної війни" або західні держави самі не стануть учасниками бойових дій — або, принаймні, не переведуть свої економіки на військові рейки, щоб постачати Україні набагато більше озброєнь, ніж зараз, — такою є сувора реальність.

І за словами республіканського експерта із зовнішньої політики, знайомого із Зеленським та його оточенням, Київ це розуміє. Експерт, який побажав залишитися анонімним, додав, що Київ зараз вважає, що Трамп може виявитися кращим варіантом, ніж Гарріс.

"У кращому випадку, Гарріс зберегла б підхід Джо Байдена — це була б її політика, і це означало б повільну смерть України" , — зазначив він.

Крім того, Трамп хоче, щоб війна закінчилася, але на цьому етапі він не збирається позбавляти Україну зброї та поставок — тому що, як людина, яка вміє домовлятися, він знає, що крах України означатиме, що Путін буде керувати за столом переговорів.