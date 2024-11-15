Бізнес закликали більше імпортувати електрики для уникнення обмежень

В "Укренерго" закликають бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності, повідомляє Економічна правда.

"Українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності",. – наголосили в "Укренерго".

Споживання тримається на високому рівні. 15 листопада, станом на 9:30, воно було на 1,6% нижчим, ніж в той самий час попереднього дня. 14 листопада добовий максимум споживання був на 3,3% більшим, ніж попереднього дня.

В "Укренерго" також закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби: не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 22:00.