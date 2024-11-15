Кабмін запровадив новий порядок бронювання для критичних підприємств

Уряд завершив аудит і з 1 грудня запроваджує новий порядок бронювання та визначення критичних для економіки підприємств.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Економічна правда.

"За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути" , - повідомив він.

Так, новий порядок бронювання та критичності діятиме з 1 грудня. Тепер усі регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників.

"Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання" , - повідомив Шмигаль.

Крім того, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію". Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям, пояснив прем'єр.

Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого.

До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.