"Тисяча Зеленського": Кабмін вирішив, як отримати і куди можна витратити

Уряд ухвалив порядок виплати "тисячі Зеленського". Кабмін визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.﻿ Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Сьогодні (15 листопада, - ред) також ухвалюємо рішення, яке є частиною "Зимової підтримки" українських родин. Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проекту. Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити" , - розповів він.

За словами Шмигаля, оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то Кабмін вирішив визначити і те, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.

Цілі "єПідтримки"

Прем'єр наголосив, що ухвалюючи рішення про "Зимову єПідтримку" уряд ставить перед собою три основні цілі:

Перша мета - це матеріально підтримати українські родини. Кошти від "Зимової єПідтримки" можна буде витратити на ліки, на книжки, на одяг, на автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних та інших послуг і на багато всього важливого й найбільш необхідного для людей;

Друга мета - це підтримати українських надавачів послуг та українських виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для економіки;

Третя мета - це вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів - це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду.

"Тисяча Зеленського"

За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів. Про початок нової програми яку назвали "тисячею Зеленського", президент оголосив 25 жовтня.

Нагадаємо, у лютому Зеленський заявив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. Повідомлялось, що програма кешбеку "Купуй українське" запрацює вже цього року.