У Нацполіції спростували причетність військового ТЦК до стрілянини у цивільного чоловіка
У п'ятницю 15 листопада сомережами почало ширитися відео із підписом, що представник ТЦК нібито стріляв у чоловіка під Києвом у селі Щасливе, у поліції натомість повідомили, що перевіряють інцидент зі стріляниною, яку зчинив представник ДФТГ. Про це заявила заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, повідомляє Українська правда.
За словами Гірдвіліс, інцидент трапився на території одного з підприємств у Київській області. За попередньою інформацією, постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.
Потерпілих немає. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу. Подробиці в поліції обіцяють пізніше.