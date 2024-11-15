Норвегія профінансує виробництво українського озброєння за прикладом Данії – Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки, а також розповів про новий формат співпраці, повідомляє Європейська правда.
Як розповів очільник оборонного відомства, під час візиту до Осло він домовився з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки.
Він зазначив, що цей формат – це пряме фінансування виробництва в Україні, яке дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони.
Крім того, за інформацією Умєрова, під час його візиту міністри обговорили новий формат співпраці – "норвезьку модель".
"Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі згодом", – додав він.
Як відомо, завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала 50 млн євро й за ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ.