Іран письмово запевнив адміністрацію Байдена, що не вбиватиме Трампа - WSJ

Влада Ірану передала адміністрації чинного президента США Джо Байдена письмові запевнення щодо гарантій безпеки життя обраного президента Дональда Трампа﻿. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Ділова столиця.

За інформацією видання, це стало відповіддю на приватне письмове американське попередження, надіслане Тегерану у вересні. Американські чиновники заявили, що воно відображає публічне повідомлення адміністрації про те, що вона вважає погрози на адресу Трампа питанням національної безпеки найвищого рівня і що будь-який замах на його життя буде розглядатися як акт війни.

В іранській відповіді, яка не була підписана конкретною посадовою особою, повторилися звинувачення Тегерана в тому, що Трамп вчинив злочин, віддавши наказ про вбивство генерала Касема Сулеймані, заявили чиновники.

Варто зазначити, що минулого тижня Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувачення щодо плану іранського агента здійснити замах на Дональда Трампа перед його можливим переобранням. Іран уже давно заявляє про намір помститися Трампу за наказ про удар американського безпілотника в січні 2020 року, який призвів до загибелі іранського генерала Касема Сулеймані.