Шольц у телефонній розмові з Путіним обговорив війну РФ проти України

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої засудив війну, яку Росія веде проти України.﻿ З посиланням на коментар з відомства канцлера, повідомляє Укрінформ.

«Канцлер засудив загарбницьку війну Росії проти України, яка вже майже 1000 днів несе Україні смерть, страждання та руйнування. Канцлер особливо засудив авіаудари Росії по цивільній інфраструктурі в Україні. Він дав зрозуміти, що відправка північнокорейських солдатів до Росії для виконання бойових завдань проти України призведе до серйозної ескалації та розширення конфлікту» , - зазначили в офісі глави уряду ФРН.

Шольц закликав Путіна припинити загарбницьку війну проти України та вивести війська. Він підкреслив, що жодна з військових цілей Росії не була досягнута, і закликав Росію проявити готовність вести серйозні переговори з Україною з метою досягнення справедливого та тривалого миру для України.

Канцлер наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її оборонній боротьбі стільки, скільки буде потрібно. При цьому підкреслив, що підтримка України розрахована на довгострокову перспективу, і російський лідер не може очікувати на те, що час гратиме на нього.

Шольц і Путін домовилися продовжувати підтримувати зв'язок, додали в відомстві канцлера ФРН.

Там зазначили, що Федеральний уряд поінформує про розмову союзників і партнерів, а також керівників ЄС і НАТО.

Шольц неодноразово заявляв, що готовий зателефонувати Путіну «в належний час». Кілька днів тому він уточнив, що це відбудеться «скоро» та в координації з партнерами.

Під час виступу в парламенті в середу Шольц пообіцяв Україні продовження підтримки, але водночас повторив, що зробить все можливе, поки очолює уряд, щоби не допустити подальшої ескалації війни та втягування в неї Німеччини та НАТО загалом.

Востаннє перед цим Шольц говорив з Путіним телефоном в грудні 2022 року.