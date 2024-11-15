Поліція порушила справу через стрілянину співробітником ТЦК під Києвом

Поліція порушила кримінальну справу за фактом стрілянини у селі Щасливе Київської області. Працівнику територіального центру комплектування загрожує тюремний термін.﻿ З посиланням на пресслужбу головного управління Нацполіції Київської області, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Правоохоронці нагадали, що сьогодні, 15 листопада, у мережі розповсюдили відео, на якому чоловік у військовій формі стріляв у іншого чоловіка.

За даними поліції, група оповіщення перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного з підприємств. Під час перевірки документів у водія пасажир вийшов з автомобіля та побіг на територію підприємства.

"У цей момент представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, з власної ініціативи став наздоганяти його і зробив два постріли у повітря. Внаслідок події постраждалих немає" , - уточнили правоохоронці.

Слідчі кваліфікували дії представника добровольчого формування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Міноборони вже відреагувало на стрілянину під Києвом. У відомстві підтвердили, що стріляв представник ТЦК.

При цьому у Міноборони уточнювали, що якщо будуть встановлені факти перевищення службових повноважень або виявлено ознаки кримінального злочину, матеріали направлять до правоохоронних органів.