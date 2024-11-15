Місто без води, газу та світла - у МВА розповіли про ситуацію у Покровську

Покровська громада на Донеччині щодня потерпає від російських обстрілів. Ворог атакує з дронів мирних жителів, завдає ударів по житлових будинках. ﻿Про це розповів начальник Покровської МВА Сергій Добряк, повідомляє Лівий берег.

"Днями під атаку БПЛА потрапила родина. Син загинув. Вони перебували у власному авто, в яке влучив дрон. Йде полювання на людей, тож залишатись в громаді вкрай небезпечно. Завжди буду дякувати всім мешканцям, які евакуювались і вивезли дітей" , — каже він.

Досі у Покровську залишається 11,5 тис. місцевих жителів та 49 неповнолітніх.

Наразі місто живе без централізованого водопостачання, подекуди без газу та на 40% без електрики. Не буде цьогоріч й опалювального сезону.

"Єдиний правильний шлях врятувати себе та своїх близьких — це евакуація" , — додав начальник МВА.

10 листопада росіяни, перебуваючи на околицях села Терни, розстріляли місцеву мешканку.