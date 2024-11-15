Шольц наступного тижня обговорить із Сі Цзіньпіном війну в Україні - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту G20 у Бразилії наступного тижня. З посиланням на dpa, повідомляє Новое время.

Зокрема, сторони обговорять війну РФ проти України.

За словами співрозмовників агентства, переговори Шольца і Сі 19 листопада будуть зосереджені на питаннях економіки та політики безпеки.

При цьому однією з тем переговорів вони вказали війну Росії проти України та участь північнокорейських військ у бойових діях.

Шольц востаннє зустрічався із Сі у квітні 2024 року під час поїздки до Китаю.

15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за майже два роки провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Шольц у розмові засудив російську загарбницьку війну проти України і закликав Путіна вивести свої війська. Канцлер також закликав Росію «бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і міцного миру».

Шольц також заявив, що Німеччина готова допомагати Україні скільки, скільки це буде потрібно. Шольц перед розмовою з Путіним також поговорив з українським президентом Володимиром Зеленським.

DW з посиланням на агентство dpa стверджує, що розмова тривала приблизно годину.