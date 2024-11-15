Трамп хоче призначити ведучого на Fox Business міністром фінансів США - WSJ

Обраний президент США Дональд Трамп має намір призначити Ларрі Кудлоу, колишнього директора Національної економічної ради, а нині фінансового аналітика та ведучого на Fox Business, на одну з найвищих посад в економічному блоці свого уряду. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела, повідомляє Новое время.

За даними видання, Трамп розглядає кандидатуру Кудлоу на посаду керівника Національної економічної ради або навіть міністра фінансів США.

Джерела зазначають, що Ларрі Кудлоу нещодавно зустрічався з Трампом у його приватному клубі Мар-а-Лаго у Флориді.

The Wall Street Journal пише, що 77-річний Ларрі Кудлоу — американський консервативний економіст, аналітик, оглядач та коментатор фінансових новин на каналі Fox Business.

Під час попереднього президентства Дональда Трампа, з 2018 по 2021 рік, він очолював Національну економічну раду. До 2024 року Кудлоу також обіймав посаду віцеголови правління некомерційного мозкового центру America First Policy Institute.

7 листопада видання Axios повідомляло з посиланням на свої джерела, що Дональд Трамп планує сформувати команду з національної безпеки з бізнесменів і керівників компаній, уникаючи призначення колишніх генералів, щоб уникнути розбіжностей, з якими він зіткнувся під час своєї першої каденції.

8 листопада Трамп оголосив, що Сьюзі Вайлс, одна з керівниць його передвиборчої кампанії, стане главою апарату Білого дому і буде першою жінкою на цій посаді.

11 листопада CNN із посиланням на джерела повідомляло, що Трамп призначить Стівена Міллера заступником глави апарату Білого дому з політичних питань.

13 листопада Трамп офіційно назвав сенатора від Флориди Марко Рубіо своїм кандидатом на посаду держсекретаря. Також CNN повідомляв, що Трамп офіційно назвав Тулсі Габбард своєю кандидаткою на посаду директора національної розвідки, а Метта Гетца — на посаду генерального прокурора.

Також американським бізнесменам Ілону Маску і Вівеку Рамасвамі Трамп запропонував посади керівників нового Міністерства з підвищення ефективності уряду.