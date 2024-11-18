Курс валют НБУ на 18 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 18 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 17 листопада виріс до рівня 41.2796 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.6532 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 9 коп. до 52.3260 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 10 коп. до 46.4860 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.1066 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.279 600 EUR Євро 43.653 200 GBP Фунт стерлінгів 52,326 000 CHF Швейцарський франк 46,486 000 PLN Польський злотий 10.106 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.