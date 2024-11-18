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Курс валют НБУ на 18 листопада

Курс валют НБУ на 18 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 18 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 17 листопада виріс до рівня 41.2796 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.6532 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 9 коп. до 52.3260 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 10 коп. до 46.4860 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.1066 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.279 600 +0.035
EUR Євро 43.653 200 +0.1855
GBP Фунт стерлінгів 52,326 000 +0.0856
CHF Швейцарський франк 46,486 000 +0.0995
PLN Польський злотий 10.106 600 +0.0912

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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