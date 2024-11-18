Курс валют НБУ на 18 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 18 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 17 листопада виріс до рівня 41.2796 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 43.6532 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 9 коп. до 52.3260 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 10 коп. до 46.4860 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.1066 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.279 600
|EUR
|Євро
|43.653 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52,326 000
|CHF
|Швейцарський франк
|46,486 000
|PLN
|Польський злотий
|10.106 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.