ISW: Дозвіл США на удари ATACMS по РФ кардинально не змінить хід війни

Сполучені Штати дозволили Збройним силам України завдавати ударів балістичними ракетами ATACMS по об'єктах РФ та Північної Кореї лише у Курській області. Наразі це обмеження істотно не змінить загальний перебіг війни.﻿ Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Американські офіційні особи заявили, що часткове скасування обмежень має на меті створити "специфічний та обмежений" ефект на полі бою і суттєво не змінить хід війни. Однак в Інституті не виключають, що з часом цей дозвіл можуть розширити на інші регіони держави-агресора.

Натомість, зазначили в ISW, нинішній дозвіл для атак лише в Курській області, не повністю позбавляє російські війська притулку на власній території, адже сотні військових об'єктів залишаються у межах досяжності ЗРК HIMARS в інших прикордонних регіонах Росії.

В Інституті зазначили, що якщо західні держави будуть продовжувати обмежувати здатність України захищати себе, армія РФ матиме вигоду від будь-якого часткового притулку.

"США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному і глибокому тилу Росії у межах досяжності наданої США зброї, а не лише по тих, що розташовані в Курській області" , - зазначили в ISW.

Атаки західними ракетами по території РФ

Україна неодноразово зверталася до Сполучених Штатів з проханням дозволити удари ракетами американського виробництва по військових об'єктах на території Росії. Це має знизити бойовий потенціал ворога, а знищення російської авіації - зменшити кількість обстрілів українського прикордоння і прифронтової зони керованими авіабомбами (КАБами).

Однак Білий дім тривалий час не давав такого дозволу, пояснюючи це ризиком суттєвого загострення на фронті.

Ввечері у неділю, 17 листопада, американські ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден дозволив ЗСУ завдавати удари по території Росії балістичними ракетами ATACMS.

Причиною стала інформація про наміри Північної Кореї розгорнути до 100 тисяч солдатів для участі в бойових діях на боці РФ, зокрема для витіснення ЗСУ із захоплених районів у Курській області.

Згодом європейські ЗМІ повідомили, Велика Британія та Франція також дозволили ЗСУ бити по об'єктах у Росії крилатими ракетами їхнього виробництва Storm Shadow/SCALP. Однак чи обмежений такий дозвіл лише Курською областю, не зазначалося.