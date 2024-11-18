РФ втратила за добу понад 1500 військових і 38 бронемашин – Генштаб

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1560 військових, 15 танків, 38 бронемашин, 30 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомив﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.24 орієнтовно склали: