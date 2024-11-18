РФ втратила за добу понад 1500 військових і 38 бронемашин – Генштаб
Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1560 військових, 15 танків, 38 бронемашин, 30 артсистем та іншу техніку.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 722 440 (+1 560) осіб,
- танків – 9 365 (+15) од,
- бойових броньованих машин – 19 059 (+38) од,
- артилерійських систем – 20 586 (+30) од,
- РСЗВ – 1 252 (+0) од,
- засобів ППО – 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 073 (+99) од,
- крилатих ракет – 2753 (+112) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 428 (+107) од,
- спеціальної техніки – 3 655 (+2) од.