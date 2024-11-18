Профільний комітет Ради схвалив проєкт держбюджету до другого читання

Бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді схвалити проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік у другому читання.﻿ Про це заявила голова комітету Роксолана Підласа, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Судячи з її посту, запропоновані зміни мінімальні, а основні показники залишаються в редакції уряду.

Зокрема пропонується, що 2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони.

Крім того залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд гривень.

Також дозволили прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн).

Укрзалізниця отримає 128 млн на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна). Співфінансування - обов’язкова умова надання європейських коштів, повідомила Підласа.

Додали 277,1 млн гривень НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері. Також виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету). Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень),