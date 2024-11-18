РФ намагається перевантажити українську ППО дронами-приманками з фанери – ГУР

Росіяни для виробництва фанерного безпілотника “Гербера” використовують електроніку виробництва Китаю, Сполучених Штатів Америки, Нідерландів і Швейцарії. Про це заявили у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України, повідомляє Укрінформ.

За даними ГУР, складають багатозадачні безпілотники “Гербера” на заводі у російському місті Єлабуга.

Апарат "Гербера" може нести бойову частину як дрон-камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій протиповітряної оборони та фіксації влучань інших ударних безпілотників.

Цей БПЛА імітує Shahed-136 або "Герань-2" та масово використовується Росією для перевантаження української ППО.

Шляхом використання простих матеріалів, зокрема фанери і пінопласту, "Гербера" в десятки разів дешевша за безпілотники Shahed або "Герань".

Утім будова цього дрона містить вже звичний для російської зброї набір компонентів іноземних виробників, підкреслили у ГУР.

Дослідження збитих зразків засвідчили, що росіяни виготовляють “Гербери” за китайським прототипом з використанням завезених з Китаю іноземних компонентів.

Розробником БПЛА "Гербера" є китайський виробник авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., який також виробляє фюзеляжі та організовує поставки комплектів до Росії.

Постачання відбувається за посередництва третіх компаній. Зокрема завадозахищена антена (CRPA) “Гербери” містить чіпи Analog Devices і Texas Instruments виробництва США та NXP Semiconductors із Нідерландів.

В універсальному польотному контролері також застосовані компоненти, виготовлені компаніями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), NXP Semiconductors (Нідерланди) та XLSEMI (КНР).

Для наведення на ціль пілотом (за принципом FPV-дрона) баражуючої версії БПЛА та ведення повітряної розвідки “Гербера” оснащена китайською камерою із трьохосьовим підвісом Topotek KHY10S90 і модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигун DLE60 вироблений китайською компанією Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Влітку 2024 року ця компанія потрапила під санкції США за постачання до Росії.