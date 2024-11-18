Росіяни з початку побили рекорд із купівлі алкоголю – статистика

Роздрібні продажі алкоголю у РФ за 10 місяців 2024 року досягли максимального рівня за весь час, коли публікували офіційну статистику.﻿ Про це свідчать дані Росалкогольтабакконтролю, повідомляє Економічна правда.

Так, із січня по жовтень було продано 184,2 млн декалітрів (1 дал - 10 л) алкогольної продукції. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Особливо активно росіяни купують горілку: за 10 місяців було продано 62,5 млн декалітрів. Рекордні продажі також зафіксовано у виноградних та ігристих вин.

При цьому, продажі слабоалкогольної продукції знизилися майже на 20%.